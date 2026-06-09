ANSİAD Yapay Zeka Zirvesi Gerçekleşti - Son Dakika
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ANSİAD Yapay Zeka Zirvesi Gerçekleşti

09.06.2026 15:50
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Antalya'da düzenlenen zirvede yapay zeka ve dijital dönüşüm tartışıldı. Vali Şahin önemli fırsatlara dikkat çekti.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) tarafından düzenlenen "ANSİAD Yapay Zeka Zirvesi"nde küresel teknoloji liderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş dünyasının önde gelen isimleri bir araya geldi.

Muratpaşa ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen zirvede konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, dünyanın yeni bir çağın eşiğinde bulunduğunu ve yapay zekanın bu dönüşümün merkezinde yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin genç nüfus avantajına sahip olduğunu belirten Şahin, üretken nüfusun yoğun olduğu önümüzdeki 20-30 yıllık dönemin önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Bu fırsatların doğru değerlendirilmesi halinde Türkiye'nin yapay zeka devrimini yakalayabileceğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Bu büyük devrim bizi çok başka yerlere taşıyacaktır. Biz çalışkan insanlarız. Yeter ki yaptığımız işe inanalım, işimizi, yöneticimizi ve patronumuzu sevelim. Çalışarak ve üreterek yeni dünyanın oyun kurucuları arasında yer alabiliriz. Sanayi Devrimi'ni kaçırdık. O dönemde bilgi kapalıydı, devlet sırrı niteliğindeydi. Bugün ise bilginin büyük kısmına açık kaynaklardan ulaşılabiliyor. Bilgiye erişim artık ayrıcalık değil, şartlar daha eşit. Bu avantajlarımızı kullanarak muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkabiliriz."

ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Özbek ise yapay zekanın artık geleceğin değil, iş dünyasının bugününün konusu olduğunu söyledi.

Yapay zekaya yatırım yapan işletmelerle yapmayanlar arasındaki farkın giderek belirginleşeceğini belirten Özbek, "Yapay zeka işinizi elinizden almayacak. Ancak yapay zekayı etkin kullananlar işinizi elinizden alabilir. Bu artık bir rekabet gücü meselesidir." ifadelerini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ise dijital dönüşümün ekonomi, eğitim, hukuk, kamu yönetimi ve hatta günlük yaşam alışkanlıklarının yeniden şekillenmesini sağladığını dile getirdi.

Zirveye, Antalya İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Ahmet Kavukcu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır ve ANSİAD Dijital Dönüşüm Çalışma Masası Başkanı Ahmet Erdal ve iş insanları katıldı.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Sivil Toplum, Teknoloji, Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANSİAD Yapay Zeka Zirvesi Gerçekleşti - Son Dakika

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