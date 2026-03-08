Antakya'da Bina Yangını: 30 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antakya'da Bina Yangını: 30 Kişi Tahliye Edildi

Antakya\'da Bina Yangını: 30 Kişi Tahliye Edildi
08.03.2026 22:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antakya'da çıkan yangında 30 kişi tahliye edildi, dumandan etkilenen 3 kişiye müdahale yapıldı.

HATAY'ın Antakya ilçesinde 5 katlı bir binanın merdiven boşluğunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, binada mahsur kalan 30 kişi tahliye edildi. Dumandan etkilenen 1'i bebek 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın merdiven boşluğunda çıktı. Merdiven boşluğunda bulunan tesisat kabloları ile elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle binanın içi kısa sürede dumanla kaplandı. Panik yaşayan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sırasında binada mahsur kalan yaklaşık 30 kişi ise itfaiye erleri tarafından tahliye edildi.

Yangın söndürülürken dumandan etkilenen 1'i bebek 3 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Antakya, Güncel, Hatay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antakya'da Bina Yangını: 30 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ı çok zor günler bekliyor ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!
Arne Slot itiraf etti: Liverpool’un Galatasaray korkusu Arne Slot itiraf etti: Liverpool'un Galatasaray korkusu
Londra’da yüzlerce kişiden İran protestosu Londra'da yüzlerce kişiden İran protestosu
Daha attığı imza bile kurumamıştı Sidiki Cherif’in değerinde inanılmaz artış Daha attığı imza bile kurumamıştı! Sidiki Cherif'in değerinde inanılmaz artış
Hamaney’in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama... Hamaney'in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...

22:05
Kadıköy’de inanılmaz son Fenerbahçe, Samsunspor’u 905’te devirdi
Kadıköy'de inanılmaz son! Fenerbahçe, Samsunspor'u 90+5'te devirdi
21:32
Cem Yılmaz Madrid Havalimanı’nda yeni sevgilisiyle görüntülendi
Cem Yılmaz Madrid Havalimanı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi
20:52
ABD-İsrail’in İran’a saldırılarından sonra Irak’ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarından sonra Irak'ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
20:21
Türkiye, KKTC’ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
19:59
Suudi Arabistan’da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Suudi Arabistan'da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü! 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
19:58
İran’ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 22:11:41. #.0.5#
SON DAKİKA: Antakya'da Bina Yangını: 30 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.