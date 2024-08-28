Antakya\'da boş binada çıkan yangın söndürüldü

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HATAY'ın Antakya ilçesinde 2 katlı boş binada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldığı için boşaltılan Biniciler Mahallesi'ndeki 2 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi söndürülürken, boş binada büyük zarar oluştu.