Antakya'da Cenaze Hizmetleri Kursu Tamamlandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, cenaze hizmetleri kursuna katılan 70 kursiyer sertifikalarını aldı.

Antakya Nedime Keser Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Hatay Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen kursta, katılımcılara cenaze hizmetleri alanında eğitim verildi.

Mezarlık Kompleksi'nde gerçekleştirilen ve 2 gün süren eğitimlerde, cenazenin yıkanması, kefenlenmesi ve defin işlemleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan 70 kursiyere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.