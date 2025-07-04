Antakya'da Eğitim İçin Yeni Okullar İnşa Ediliyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 3 okulun inşası devam ediyor.

Valiliğin açıklamasına göre, Vali Mustafa Masatlı, Gülderen Mahallesi'ndeki TOKİ deprem konutlarının bulunduğu bölgede yükselen okul inşaatlarını inceledi.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Masatlı, her biri 24 derslikli planlanan ve öğrencilere modern eğitim olanakları sunacak ilkokul, ortaokul ve lise binalarını gezdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Masatlı, çocuklar ve gençlerin daha nitelikli koşullarda eğitim görebilmesi adına bu tür yatırımların büyük önem taşıdığını ifade etti.

Masatlı, eğitime yapılan her yatırımın, geleceğe atılmış sağlam bir adım olduğunu kaydetti.