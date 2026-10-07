Antakya'da evlilik vaadiyle 170 bin lira dolandırıcılık iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde "evlilik vaadiyle" dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, N.G. evlenmek için anlaştığı E.G. ile yakınları olarak tanıttığı C.T, A.Ö. ve M.T'nin, 170 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alarak kaçtıkları ihbarında bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakaladı.