Antakya'da evlilik vaadiyle 170 bin lira dolandırıcılık iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Antakya'da evlilik vaadiyle 170 bin lira dolandırıcılık iddiasıyla 4 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antakya'da evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, bir kişinin 170 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alarak kaçtığı ihbarı üzerine güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip yakalandığı belirtildi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde "evlilik vaadiyle" dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, N.G. evlenmek için anlaştığı E.G. ile yakınları olarak tanıttığı C.T, A.Ö. ve M.T'nin, 170 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alarak kaçtıkları ihbarında bulundu.
İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakaladı.
Kaynak: AA
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