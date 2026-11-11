Antakya'da kavşakta çarpışan araçlardan hafif ticari olanı devrildi, 2 yaralı var - Son Dakika
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Antakya'da kavşakta çarpışan araçlardan hafif ticari olanı devrildi, 2 yaralı var

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Antakya\'da kavşakta çarpışan araçlardan hafif ticari olanı devrildi, 2 yaralı var
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Antakya'da otomobille çarpışması sonucu devrilen hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Mahalleliden bazıları yaralılara yardım için devrilen araca çıkıp bagaj kapağından girmeye çalışırken sağlık ekipleri yaralıları hastaneye götürdü.

Hatay'da otomobil ile çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılara yardım etmek için gelen mahalleliden bazısı, aracın üzerine çıkıp bagaj kapağından içeri girmeye çalıştı.

Kaza, dün gece, Antakya ilçesi Gülderen Caddesi'nde meydana geldi. Kavşakta otomobille çarpışıp devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı. Kazayı gören mahalleli yardıma koştu. Yaralılara yardım etmek isteyen kişilerden bazıları yan yatan otomobilin üzerine çıkarken, bazıları da açılan bagaj kapağından içeri girmeye çalıştı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
OtomobilAntakyaGüncelSon Dakika

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