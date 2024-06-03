Hatay\'da 15 Metrelik Kuyuya Düşen Tilkisi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 15 metrelik kuyuya düşen tilki, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Anayazı Mahallesi'ndeki bir kuyuya düşen tilkiyi fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tilkiyi yakalama aparatıyla kurtardı.
Bir süredir kuyuda mahsur kaldığı için bitkin düştüğü görülen tilki, yiyecek ve su verilmesinin ardından doğaya bırakıldı.
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