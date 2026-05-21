Antakya'da Sağanak, Ev Çöktü: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antakya'da Sağanak, Ev Çöktü: 1 Ölü, 3 Yaralı

Antakya\'da Sağanak, Ev Çöktü: 1 Ölü, 3 Yaralı
21.05.2026 06:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antakya'da sağanak sonrası bir ev yola çöktü, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

HATAY'ın Antakya ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle yamaçta bulunan tek katlı müstakil ev yola doğru çöktü. Ekiplerin enkazda yaptığı çalışmalarda 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Antakya ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayıp, gece boyunca devam eden sağanak nedeniyle Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yamaçta bulunan tek katlı müstakil ev yola doğru çöktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin evin enkazında yaptığı çalışmalarda 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin bölgedeki incelemesi devam ediyor.

Ayrıca, Reyhanlı-Antakya kara yolu, Narlıca Kavşağı, Antakya-Samandağ kara yolunun Orhanlı mevkisi, Kavaslı Mahallesi Alt geçidi ve Kisecik EXPO yolu geçici süreliğine trafiğe kapatıldığı bildirildi. Devlet Su İşleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yollarda tahliye ve temizlik çalışmalarını sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afet, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antakya'da Sağanak, Ev Çöktü: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var
Erdoğan’dan “Dünya Kupası’nda sürpriz yapabiliriz“ diyen Bakan Bak’a: Kazanacağız diyeceksin Erdoğan'dan "Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz" diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin
Çin üniforması giydirdiler Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat
Çin’i sel vurdu 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp Çin'i sel vurdu! 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp

06:22
Hatay’da aşırı yağış hayatı felç etti Köprü ve ev yıkıldı, kahreden haber geldi
Hatay'da aşırı yağış hayatı felç etti! Köprü ve ev yıkıldı, kahreden haber geldi
23:50
İstanbul’daki dev finalde 3 gol Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
İstanbul'daki dev finalde 3 gol! Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
23:12
Kılıçdaroğlu’na Özel’den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
Kılıçdaroğlu'na Özel'den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
22:17
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
21:22
Sürpriz telefon görüşmesi Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
20:48
10 yıl önce öldürülen Ayşen’i boşandığı eşi öldürmüş
10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 06:42:15. #.0.5#
SON DAKİKA: Antakya'da Sağanak, Ev Çöktü: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.