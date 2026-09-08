Antalya Aksu'da orman yangınına 866 personelle müdahale sürüyor - Son Dakika
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Antalya Aksu'da orman yangınına 866 personelle müdahale sürüyor

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Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz mevkisinde saat 16.25'te çıkan orman yangınına 866 personel, 149 arazöz ve 7 TOMA ile müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın nedeniyle tahliyeler sürerken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve çevre illerden gelen desteklerle çalışmalar devam ediyor.

YANGINLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz mevkisinde saat 16.25'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına 866 personel, 149 arazöz, 7 TOMA, 25 iş makinesi, 54 araç ile müdahale ediliyor. Tehlike altındaki yerleşim yerlerinde vatandaşların ve canlıların tahliyesine yönelik çalışmaların yanı sıra AFAD Mobil Koordinasyon TIR'ı, mobil baz istasyonları ve Kızılay ikram araçları da sahada çalışmalarını sürdürüyor. Antalya milletvekilleri Aykut Kaya ve Aliye Coşar'ın yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin ve Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz çalışmaları yerinde inceledi.

ÖZDEMİR: RÜZGARIN ETKİSİYLE HIZLA BÜYÜYEN BİR YANGIN VAR

Yangına ilişkin açıklama yapan Büşra Özdemir, "Öncelikle hepimize geçmiş olsun, bugün saat 16.25'te itfaiye ekiplerimiz ilk ihbarı aldı Aksu Karaöz bölgesinden. Aslında buradaki tüm ekipler de bu büyük afetin, yangının güneye doğru atlamasını engellemek üzere buradalar. Yoğun bir rüzgar var, havayla da aslında şu an bir mücadele söz konusu. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen bir yangın var. Biz Antalya Büyükşehir Belediyemiz ve ASAT ekiplerimizle tüm gücümüzle sahadayız" dedi.

'TÜM İŞ MAKİNESİ, ARAÇ-GEREÇ VE PERSONELİMİZLE SAHADAYIZ'

Özdemir, "Yeni aldığımız itfaiye araçlarımızı trafik tescili bile yapılmamıştı daha plakasız olarak çıkardık. Tüm iş makinesi, araç gerecimizle, personelimizle AFAD koordinasyonunda yürüyen bu organizasyonda biz de sahadayız. Tüm gücümüzle vatandaşımızın yanında olmaya ve bu büyük afeti önlemeye çalışıyoruz ama dediğim gibi şu an havayla, aslında rüzgarla da mücadele ediyoruz. Dileğimiz bir an önce kontrol altına almak, bu yangının güneye atlamasını engellemek. En azından vatandaşlarımıza güzel haber vermek. Serik'ten de bir haber geldi bu arada, orada da bir yangınımız başladı, oraya da araçlarımızı yönlendirdik. Dilerim daha büyük acılar, afetler yaşamayız. Antalya'mıza geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.

Diğer yandan, çevre illerden de söndürme çalışmalarına destek için ekipler yönlendirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya Aksu'da orman yangınına 866 personelle müdahale sürüyor - Son Dakika

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