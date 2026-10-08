Antalya Alanya'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Antalya Alanya'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Alanya'da bir kişinin iş yerinin önüne bıraktığı motosikleti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.M'nin iş yerinin önüne bıraktığı motosikletinin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yapılan inceleme sonucunda hırsızlık olayını C.U'nun gerçekleştirdiğini tespit etti.
Çaldığı motosikletle yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
C.U, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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