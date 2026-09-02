Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne bu yıl 423 film başvurdu - Son Dakika
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Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne bu yıl 423 film başvurdu

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63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal yarışmalarına bu yıl 423 film başvurdu. Başvurular 31 Ağustos'ta sona ererken, festival 24-31 Ekim'de yapılacak ve ulusal seçkiler ilerleyen günlerde açıklanacak.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Ulusal Uzun Metraj, Ulusal Kısa Metraj ve Ulusal Belgesel Film yarışma başvurularına bu sene 423 film katıldı.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, bu yılki organizasyon 24-31 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında Ulusal Uzun Metraj ile Ulusal Kısa, Ulusal Belgesel Film ve Sinema Okulları Öğrenci Filmleri yarışmaları için başvurular 31 Ağustos'ta bitti.

Türkiye'nin en köklü film festivalinde, Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması'na 58, Ulusal Kısa Metrajlı Film Yarışması'na ise 267 film için başvuru yapıldı. Bu sene Ulusal Belgesel Film Yarışması kategorisine ise 98 filmin kaydı yapıldı.

Öte yandan Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması'na ise ülke genelindeki 48 üniversitenin ilgili 70 fakültesinden 70 başvuru oldu.

Ulusal seçkiler ise ileriki günlerde paylaşılacak.

Öte yandan 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında yer alan, genç ve bağımsız sinema üreticilerini bir araya getiren Film Forum, 25-27 Ekim'de 13. kez gerçekleştirilecek. Foruma başvurular, 21 Eylül Pazartesi saat 23.59'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne bu yıl 423 film başvurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne bu yıl 423 film başvurdu - Son Dakika
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