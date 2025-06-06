Antalya Belediyesi'nden Ücretsiz Hijyenik Kurban Kesim Hizmeti

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşlara hijyenik ve ücretsiz kurban kesim hizmeti sunuyor. Soğuksu, Yeşilbahçe ve Döşemealtı'ndaki üç farklı noktada verilen hizmet, uzman kasaplar ve veteriner hekimler gözetiminde titizlikle gerçekleştiriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl da vatandaşlara ücretsiz kurban kesim hizmeti sunuyor. Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı, Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı ve Döşemealtı Kömürcüler Hayvan Pazarı'nda kurulan kesim noktalarında, veteriner hekimlerin kontrolünde ve uzman kasaplar tarafından yapılan kesimler, sağlıklı ve hijyenik koşullarda gerçekleştiriliyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren kurban kesim alanlarına gelen vatandaşlar, sıra sistemiyle işlemlerini kolaylıkla tamamlıyor. Numara alan vatandaşlar, sıra kendilerine geldiğinde kısa sürede kurbanlarını kestirip parçalanmış şekilde teslim alıyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı veteriner hekimlerin denetiminde yürütülen kesim işlemleri, sıcak hava koşulları da göz önünde bulundurularak hızlı ve temiz bir şekilde gerçekleştiriliyor. Antalyalılar, ücretsiz ve hijyenik ortamda sunulan hizmet için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

"Hijyenik bir ortamda kurbanımızı kestik"

Kurban kesim hizmetinden faydalanmak için alana gelen ilkokul öğretmeni Davut Dönmez, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün kurbanımızı kesmek için bu alana geldik. Özellikle Antalya Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Hayvanımızı hayvan pazarından aldık, ancak orada kesim hizmeti veren bir kasap bulamadık. Toplumun ihtiyaçlarının tıkandığı bir konuda belediyenin böyle bir hizmet sunması gerçekten çok güzel. Hijyenik bir ortamda kurbanımızı kestik. Bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ederim" dedi.