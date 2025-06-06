Antalya Belediyesi'nden Ücretsiz Hijyenik Kurban Kesim Hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya Belediyesi'nden Ücretsiz Hijyenik Kurban Kesim Hizmeti

06.06.2025 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşlara hijyenik ve ücretsiz kurban kesim hizmeti sunuyor. Kesim işlemleri uzman kasaplar ve veteriner hekimler gözetiminde yapılıyor. Antalyalılar bu hizmet için belediye ekiplerine teşekkür etti.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşlara hijyenik ve ücretsiz kurban kesim hizmeti sunuyor. Soğuksu, Yeşilbahçe ve Döşemealtı'ndaki üç farklı noktada verilen hizmet, uzman kasaplar ve veteriner hekimler gözetiminde titizlikle gerçekleştiriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl da vatandaşlara ücretsiz kurban kesim hizmeti sunuyor. Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı, Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı ve Döşemealtı Kömürcüler Hayvan Pazarı'nda kurulan kesim noktalarında, veteriner hekimlerin kontrolünde ve uzman kasaplar tarafından yapılan kesimler, sağlıklı ve hijyenik koşullarda gerçekleştiriliyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren kurban kesim alanlarına gelen vatandaşlar, sıra sistemiyle işlemlerini kolaylıkla tamamlıyor. Numara alan vatandaşlar, sıra kendilerine geldiğinde kısa sürede kurbanlarını kestirip parçalanmış şekilde teslim alıyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı veteriner hekimlerin denetiminde yürütülen kesim işlemleri, sıcak hava koşulları da göz önünde bulundurularak hızlı ve temiz bir şekilde gerçekleştiriliyor. Antalyalılar, ücretsiz ve hijyenik ortamda sunulan hizmet için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

"Hijyenik bir ortamda kurbanımızı kestik"

Kurban kesim hizmetinden faydalanmak için alana gelen ilkokul öğretmeni Davut Dönmez, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün kurbanımızı kesmek için bu alana geldik. Özellikle Antalya Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Hayvanımızı hayvan pazarından aldık, ancak orada kesim hizmeti veren bir kasap bulamadık. Toplumun ihtiyaçlarının tıkandığı bir konuda belediyenin böyle bir hizmet sunması gerçekten çok güzel. Hijyenik bir ortamda kurbanımızı kestik. Bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Politika, Antalya, Güncel, Kurban, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Belediyesi'nden Ücretsiz Hijyenik Kurban Kesim Hizmeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca hacı adayı Arafat’ta Yoğunluk yaşandı Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta! Yoğunluk yaşandı
18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı 18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Sekreteri Uzun’u görevden aldı TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Sekreteri Uzun'u görevden aldı
Eski şoförden bomba itiraf: İBB’nin parasıyla televizyon kanalı satın alındı Eski şoförden bomba itiraf: İBB'nin parasıyla televizyon kanalı satın alındı
Yılın transfer bombası Fenerbahçe’den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor
Çatıya terk edilen yeni doğmuş bebek hayatını kaybetti Çatıya terk edilen yeni doğmuş bebek hayatını kaybetti
Kurban Bayramı arifesinde trafik durma noktasına geldi Kurban Bayramı arifesinde trafik durma noktasına geldi
Cristiano Ronaldo Almanların ’’Messi’’ tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi Cristiano Ronaldo Almanların ''Messi'' tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
Mersin’de boğulma faciası 17 yaşındaki Alperen 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Mersin'de boğulma faciası! 17 yaşındaki Alperen 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
1 kuruş eksiğini kabul etmeyecek Osimhen’in Suudi Arabistan’dan istediği para ortaya çıktı 1 kuruş eksiğini kabul etmeyecek! Osimhen'in Suudi Arabistan'dan istediği para ortaya çıktı
Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü 3 kişi yaralandı Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü! 3 kişi yaralandı

13:34
DEM Parti’den Eren Bülbül’ün annesine bayram telefonu
DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu
13:08
İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde
İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde
11:26
Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı
Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı
11:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı
23:41
Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın
Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın
22:43
Küba’dan ABD’nin seyahat kısıtlamalarına tepki
Küba'dan ABD'nin seyahat kısıtlamalarına tepki
21:56
Trump ile Musk arasındaki gerilim Tesla hisselerini yüzde 10’un üzerinde düşürdü
Trump ile Musk arasındaki gerilim Tesla hisselerini yüzde 10'un üzerinde düşürdü
21:47
Diyanet açıkladı İşte il il bayram namazı saatleri
Diyanet açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri
21:43
Dostlar düşmana dönüştü Musk ’büyük bombayı’ bıraktı: Epstein dosyalarında Trump’ın adı var
Dostlar düşmana dönüştü! Musk 'büyük bombayı' bıraktı: Epstein dosyalarında Trump'ın adı var
20:32
NATO Genel Sekreteri’nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek
NATO Genel Sekreteri'nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek
20:21
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı Hastanelik oldu
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu
19:50
Şırnak’ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı
19:42
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2025 14:05:18. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya Belediyesi'nden Ücretsiz Hijyenik Kurban Kesim Hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.