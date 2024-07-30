Antalya Büyükşehir Belediyesi 4. dönem izcilik faaliyetlerini başlattı

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. dönem izcilik faaliyetleri başladı. Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, izci adayları temel izcilik bilgileri, izci andı ve türesi, çeşitli düğümler ve oyunlar hakkında eğitim alacak.

Kepezaltı'nda bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'ndeki faaliyetlerde, izcilerin hem kişisel hem ruhsal olarak kendilerini geliştirmeleri, sosyalleşmeleri ve takım arkadaşlarıyla kaynaşmaları amacıyla çeşitli eğitimler gerçekleştiriliyor. 4. dönem izcilik faaliyetlerinde de izci adayları doğayı sevmeyi, korumayı ve doğada yaşama koşullarını birebir uygulamalı eğitimlerle öğrenecek.

Hayvanat Bahçesi'nin yanındaki ormanlık alanda doğa ile iç içe bir ortamda gerçekleşecek kamp süresince üç tecrübeli gönüllü izci adaylara destek verecek. Gönüllüler, izci adaylarına rehberlik ederek onların eğitim sürecine katkıda bulunacak.