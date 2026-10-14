Antalya Büyükşehir Belediyesi 464 personel ve 347 iş makinesiyle teyakkuza geçti - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi 464 personel ve 347 iş makinesiyle teyakkuza geçti

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Antalya Büyükşehir Belediyesi 464 personel ve 347 iş makinesiyle teyakkuza geçti
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji'nin gök gürültülü sağanak uyarısı sonrası kent genelinde tedbirleri artırdı. Sel ve su baskınlarına karşı 464 personel ve 347 iş makinesi hazır beklerken itfaiye 210 personel, 183 araçla; ASAT 184 personel, 146 iş makinesiyle sahada.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından kent genelinde tedbirleri artırdı. Olası sel ve su baskınlarına karşı 464 personel ve 347 iş makinesiyle ekipler teyakkuzda bekliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından harekete geçti.  Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile ASAT 464 personel, 347 iş makinesi ile yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı hazır bekliyor.

İTFAİYE EKİPLERİ TEYAKKUZDA

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı merkez ve ilçelerde de tüm ekipleriyle teyakkuz halinde bulunuyor. AFET Koordinasyon Merkezi ile koordine halinde olan İtfaiye Daire Başkanlığı, beklenen yağış ile oluşabilecek su baskını, sel, yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı 210 personel, 183 araç ile önlem aldı.

ASAT SAHADA HAZIR

184 personel, 146 iş makinası ve diğer araçlarla hazırlık yapan ASAT Genel Müdürlüğü de olası kanalizasyon ve su baskını ihbarlarına karşı ekiplerini hazır bulunduruyor. ASAT ekipleri sabah erken saatlerden itibaren cadde ve bulvarlarda kanal ve mazgal temizliği yaparak yolların açık kalmasını sağlıyor. Atık Yönetimi ve İşletmeler Şube Müdürlüğü ekipleri ise mazgal tıkanması gibi olumsuzluklara müdahale etmek için sahada görev yapıyor.

Kaynak: ANKA
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