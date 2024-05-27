Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'ndaki Koku Bahçesi'ne Yoğun İlgi

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'ndaki 'Koku Bahçesi'ne vatandaşlar, yoğun ilgi gösteriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Doğal Yaşam Parkı içerisinde yer alan Koku Bahçesi, lavanta, adaçayı, biberiye gibi 10 farklı tıbbi ve aromatik bitki türünü barındırıyor. Bitkilerin tanıtımını yapmak ve kullanımını teşvik etmek için kurulan bahçede ziyaretçilere, yetiştirilen bitkiler veriliyor. Vatandaşlar, böylece doğal ürünlerle daha yakından tanışma fırsatı buluyor.

Bahçede bitki eken Ramazan Savaş İlkokulu 2'inci sınıf öğrencileri, hem öğrendikelrini uyguladı hem de doğayla iç içe eğitim alma şansı buldu.