Antalya Büyükşehir Belediyesi Kurban Yakalama Timi Eğitimlerini Tamamladı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Kurban Yakalama Timi Eğitimlerini Tamamladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kurban Yakalama Timi Eğitimlerini Tamamladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan 7 kişilik kurban yakalama timi, Kurban Bayramı öncesi eğitimlerini tamamladı. Tim, sahiplerinin ellerinden kaçan kurbanlıkları yakalamak için hayvana yaklaşma, yakalama ve sakinleştirici iğne kullanımı konularında eğitim aldı. Tim, tatbikat olarak Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki büyükbaş hayvanların bulunduğu bölümde çalışma gerçekleştirdi. Tim, bayram süresince kaçan kurban ihbarlarını değerlendirecek ve yardım isteyen sahiplere destek sağlayacak.

10.06.2024 11:19
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Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan 7 kişilik kurban yakalama timi, Kurban Bayramı öncesi eğitimlerini tamamladı.

Kurban yakalama timi, bayramda sahiplerinin ellerinden kaçan kurbanlıkları yakalamak için çeşitli eğitimler aldı. Timdeki belediye personeline "hayvana yaklaşma, yakalama ve sakinleştirici iğne kullanımı" konularında bilgi verildi.

Tim, son olarak Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki büyükbaş hayvanların bulunduğu bölümde tatbikat yaptı. Ekip üyeleri kendilerinden kaçan bir büyükbaş hayvanı önce iğne ile sakinleştirdi ardından iple yakaladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde görev yapan ve kurban yakalama timinin sorumlusu olan veteriner hekim İsmail Zeybek, timin veteriner, teknik görevli ile 5 saha personelinden oluştuğunu söyledi.

Timin bayram süresince kaçan kurban ihbarlarını değerlendireceğini belirten Zeybek, Kurban Bayramı'na hazır olduklarını ifade etti.

Geçen yıl ormana kaçan büyükbaş hayvanı 2 saatlik bir takibin ardından yakaladıklarını hatırlatan Zeybek, hayvanları kaçanların belediyeyi arayarak kendilerinden yardım isteyebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi Kurban Yakalama Timi Eğitimlerini Tamamladı - Son Dakika

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