Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Gazipaşa'ya 35 Milyon TL'lik Altyapı Yatırımı

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Gazipaşa İstiklal Mahallesi'nde 35 milyon TL'lik yatırımla yağmur suyu altyapı çalışması yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün Gazipaşa'nın altyapı çalışmalarını iyileştirme çalışmaları kapsamında ilk etapta yaklaşık 50 km kanalizasyon ve yağmur suyu hattının bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirildi. ASAT ekipleri, ilçe merkezinde çok şiddetli yağışlarda oluşan su baskınlarının önüne geçebilmek amacıyla İstiklal Mahallesi'nde yağmur suyu altyapı çalışması yürütüyor.

Çalışmalar kapsamında Mehmet Oğuz Bulvarı ile Şehit Süleyman Gür Bulvarı kesişiminde 60 metrelik alana 3x2 metre, Alparslan Türkeş Parkı'ndan başlayıp İhsan Oğuz İş Merkezi arkasına kadar olan kısımda ise Cemal Gürsel Caddesi üzerinde 370 metrelik alanda 2x2 metre olmak üzere bölgede toplam 535 metre menfez yapılacak. Çalışmalarla İstiklal Parkı'nın olduğu bölgelerin yağmur suyunu toplayıp, Rahmi Ataöv Caddesinden geçerek, Yaşar Doğu Caddesi'ne bağlayıp bu bölgede 660 metre drenaj hattı yapılacak.

535 metre menfez yapılacak

Çalışmalara ilişkin bilgi veren ASAT Gazipaşa Şube Müdürü Erhan Özbudak, "Gazipaşa ilçemizin merkezinde İstiklal Mahallesi'nde Adliye Sarayı'nın hemen arkasında çalışma yürütüyoruz. Sel riski açısından ilçemizde en riskli bölge burası. Daha önce buralarda sel baskınları yaşandı. Başkanımız Muhittin Böcek'in talimatıyla hemen etüd çalışması yapıldı ve projemizi tamamladık. Mart ayı başında çalışmalara başladık. Projeyi tatbik ediyoruz. 535 metre menfez işimiz olacak 660 metre 1000'lik ve 1200'lük betonarme boru döşeyeceğiz. Burada yaşanan su baskınlarını kalıcı bir çözüme kavuşturmuş olacağız" dedi.

İstiklal Mahallesi Muhtarı Ali Yıldırım da çalışmadan oldukça memnun olduklarını belirterek, "Her kış burayı sel basıyordu. Muhittin Böcek Başkanımla görüştük önce büz döşeyecekti sonra buraya yağmur suyu drenaj hattı gibi büyük bir proje ayarladı. Mahallemizin ve ilçemizin en büyük sorunu buydu. Başkanım Günnercik Yaylası'nda bize söz vermişti ve sözünde durdu. İlk kez sözünde duran bir siyasetçi gördük. Esnaf ve mahalleli rahat edecek" diye konuştu.

Bölge esnafı ise her yağmur sonrası iş yerlerini su bastığını söyleyerek ASAT'ın gerçekleştirdiği çalışma sonrası rahat edeceklerini belirtti.