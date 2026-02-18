Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Hazırlıklarını Tamamladı

(ANTALYA) - Ramazan hazırlıklarını tamamlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında hem ihtiyaç sahiplerine destek sağlayacak hem de geleneksel ramazan etkinlikleri düzenleyecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının manevi atmosferine uygun şekilde ihtiyaç sahiplerine destek olmayı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor. Ramazan ayı boyunca Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi, mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulunacak.

Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kolileri ulaştırırken, Halk Ekmek Fabrikası tarafından üretilen ramazan pideleri de sofralardaki yerine alacak.

Geleneksel ramazan etkinliklerinin adresi bu yıl Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi olacak. Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 19 Şubat-22 Mart günleri arasında düzenlenecek etkinlikler kapsamında her akşam saat 20.15'te geleneksel çocuk etkinlikleri, saat 20.45'te konserler ve hemşehri geceleri gerçekleştirilecek.

Etkinlik alanında yöresel lezzetler, geleneksel el sanatları ve satış alanları da Antalyalılar ile buluşacak. Temel gıda ürünlerinden oluşan ramazan kolileri de 19 ilçede belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

Farklı mahallerde sıcak yemek dağıtımı

Mobil Aşevi de ramazan ayı boyunca mahallelerde iftar öncesi sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirecek. Her akşam farklı bir mahallede konuşlanacak Mobil Aşevi, saat 18.00 itibarıyla yemek dağıtımına başlayacak. Mobil Aşevi, 19 Şubat Perşembe günü (yarın) Hüsnü Karakaş Mahallesi Muhtarlık yanında, 20 Şubat Cuma Güneş Mahallesi pazar yerinde, 21 Şubat Cumartesi günü Aydoğmuş Mahallesi muhtarlık önünde, 22 Şubat Pazar günü de Varsak Menderes Mahallesi'nde parkın yanında bulunan muhtarlık evinin önünde olacak.

Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda modern ve hijyenik koşullarda üretilen ramazan pideleri de satışa sunulacak. 250 gram ramazan pidesi, Halk Ekmek büfelerinde 20 TL'den vatandaşa ulaştırılacak.