Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden İlçelerde Üreticiye Sera Naylonu Desteği

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Serik, Aksu ve Kepez ilçelerinde seraları hortumdan zarar gören üreticilere naylon desteğinde bulundu.

Antalya'da geçen haftalarda etkili olan yağış ve hortum nedeniyle seraları zarar gören üreticilere destek olan Büyükşehir Belediyesi, üretimin devam edebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Afetin yaşandığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarını gerçekleştiren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, sera naylonu dağıtımlarına devam ediyor.

Büyükşehir ekipleri, son olarak Serik, Aksu ve Kepez ilçelerinde seraları zarar gören üreticilere destek verdi. Bu kapsamda hasar tespiti tamamlanan 11 üreticiye 19 bin 600 metrekare sera naylonu hibe edildi.

Ürünleri zarar gördüğü için gelir kaybına uğrayan üreticiler, hibe edilen sera naylonları ile üretime devam edebileceklerini belirterek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.