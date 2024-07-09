Antalya Büyükşehir Belediyesi, Rulo Çim Üretim Tesisi'nde Tasarruf Sağlıyor

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Rulo Çim Üretim Tesisi'nde üretilen kuraklığa dayanıklı yazlık ve kışlık rulo çimleri, kentin farklı noktalarındaki peyzaj çalışmalarında kullanıyor. Tesis ile 2 yılda 5 milyon lira tasarruf sağlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'ne bağlı Lara Atık Su Arıtma Tesisi yanında yer alan ve Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı faaliyet gösteren Rulo Çim Üretim Tesisi'nde rulo çim üretiliyor. 30 bin metrekarelik alanda Antalya'nın iklim koşullarına uygun ve daha az suya ihtiyaç duyan, kuraklığa dayanıklı rulo çim üretimi gerçekleştiriliyor.

Tesiste üretilen susuzluğa dayanıklı çim hem yeşil alanların bakım maliyetini en aza indiriyor hem de su tüketimini önemli ölçüde azaltarak tasarruf sağlanıyor. Tesis ile 2 yılda 5 milyon lira tasarruf sağlandı. Üretimi yapılan rulo çimlerin aynı gün uygulama işlemi yapılıyor. Böylece adaptasyon problemi yaşanmamış oluyor. Üretimi yapılan rulo çimler refüj, park gibi alanlarda kullanılıyor.