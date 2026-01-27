Antalya Büyükşehir Belediyesi, Afetten Zarar Gören Seralarda Hasar Tespiti Yapıyor - Son Dakika
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Afetten Zarar Gören Seralarda Hasar Tespiti Yapıyor

27.01.2026 11:51  Güncelleme: 13:23
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu ilçesinde sel felaketi sonrası zarar gören seralarda hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Çiftçilerin mağduriyetlerini gidermek için destek sağlayacaklarını belirten yetkililer, sahadaki incelemeleri sürdürüyor.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Afetin hemen ardından sahaya inen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle tarımsal üretimin yoğun olduğu Aksu ilçesinde zarar gören seralarda hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 22 Ocak akşamından itibaren etkisini gösteren fırtına ve yağışların neden olduğu sel felaketi sonrası, birçok ilçede olduğu gibi Aksu'da da vatandaşın mağduriyetlerini gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Seracılık faaliyetlerinin büyük önem taşıdığı Aksu ilçesine bağlı Karaçalı, Kemerağzı, Kundu, Güzeloluk, Kumköy ve Topallı mahallelerinde zarar gören seraları yerinde inceleyen ekipler, hasar tespit çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Değerlendirmeler sürüyor

Yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda bölgedeki birçok seranın su altında kaldığı ve üretimi yapılacak ürünlerde ciddi hasar meydana geldiği tespit edildi. Büyükşehir Belediyesi, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından, üreticilerin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla gerekli değerlendirmeleri yapıp destek sağlayacağını bildirdi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Ziraat Mühendisi Seyit Emre Bilici, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, ilk günden bu yana sahadaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi de Aksu ilçesine bağlı Karaçalı mahallesinde, zarar gören çiftçilerimizin yanındayız. Burada çiftçilerimizin zayiatları ne kadar, sel kaynaklı nasıl bir mağduriyet yaşadılar diye, hepsini tek tek not alıp, değerlendirmeye alıyoruz" dedi.

Çiftçi Adil Sargın, "Hasarımız büyük, Allah'tan geldi, bütün üretici arkadaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Yağmurlar sonucunda seralarımızda hasarlar yaşandı, öncelikle kendimiz seralardaki suyu boşaltmaya çalıştık, sonrasında Antalya Büyükşehir Belediyesi hemen yardımımıza koştu. Sağ olsunlar hemen geldiler, ilgilendiler. Hasar tespitinde bulunuyorlar. Antalya Büyükşehir Belediyesi her zaman üreticinin yanında oluyor. Birçok destek veriyor. Hayvancılıkla ilgili de destekler veriyor. Büyükşehir Belediyesi yanımıza gelip, bize destek verdiği için teşekkürlerimizi sunarız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

