Antalya'da 642 Kedi ve Köpek Sahiplendirildi - Son Dakika
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Antalya'da 642 Kedi ve Köpek Sahiplendirildi

Antalya\'da 642 Kedi ve Köpek Sahiplendirildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan 642 kedi ve köpek sahiplendirildi. Merkezdeki hayvanların bakımları ve tedavileri yapıldıktan sonra hayvanseverler tarafından sahiplenildi.

06.09.2024 20:46
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Antalya Büyükşehir Belediyesinin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki 642 kedi ve köpeğin sahiplendirildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'nde 42 bin metrekarelik alana kurulan bakımevi ve rehabilitasyon merkezindeki kedi ve köpeklere özenle bakılıyor.

Sokak hayvanları için alttan ısıtmalı kulübe, acil klinik, ameliyat alanı, kedi evi, köpek kulübesi ve karantina binası bulunan merkezdeki 4 bin 473 kedi ve köpek kısırlaştırıldı, 493'üne ortopedik operasyon yapıldı.

Bakımevi ve rehabilitasyon merkezinde bütün bakımları ve aşıları yapılan 642 kedi ve köpek hayvanseverler tarafından sahiplendirildi, 1160 kedi ve köpek ise sahiplendirilmeyi bekliyor.

Söz konusu merkezde görevli veteriner hekim Ünzile Kaya, son zamanlarda sahiplenme için çok sayıda vatandaşın merkezi ziyaret ettiğini ve bundan mutlu olduklarını belirtti.

"Satın almayın, sahiplenin"

Merkeze gelen getirilen sahipsiz hayvanların bütün tedavilerini ve kısırlaştırma işlemlerini yaptıklarını kaydeden Kaya, şunları kaydetti:

"Sahipsiz hayvanları bir süre gözetim altında tutup genel durumlarına baktıktan sonra sahiplendirme kısmına alıyoruz. Rehabilitasyon süreci biten hayvanlarımız burada sahiplenilmeyi bekliyor. Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımızın 18 yaşından büyük olması ve kimlik kartıyla gelmesi yeterli. Artan sahiplenme sayısı bizi memnun ediyor. Daha da artmasını umuyorum. Tüm vatandaşlarımızı sahiplendirme için buraya bekliyoruz. Böylelikle bu güzel kedi ve köpeklerimize yeni yuvalar bulabiliriz. Satın almayın, sahiplenin."

Akdeniz Hayvan Severler Derneği Kurucusu Berrin Özkan??? da ????dernek adına 13 köpeği sahiplendikleri ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da 642 Kedi ve Köpek Sahiplendirildi - Son Dakika

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