Antalya Büyükşehir Belediyesi, terk edilmiş köpeği kurtardı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, terk edilmiş köpeği kurtardı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akyarlar Tüneli'nin altında bulunan koyda terk edilmiş halde bulunan bir köpeği deniz aracıyla kurtardı. Köpek, Bakımevi'nde tedavi edilecek.

14.08.2024 11:02  Güncelleme: 11:56
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akyarlar Tüneli'nin altında bulunan koyda terk edilmiş halde bulunan bir köpeği kurtardı. Kara ulaşımının olmadığı koyda mahsur kalan köpek, deniz aracıyla karaya çıkarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Kemer yolu üzerinde bulunan Akyarlar Tüneli altında bulunan koy içerisindeki mağarada terk edilmiş bir köpek olduğu haberi üzerine harekete geçti.

Deniz aracıyla kurtarıldı

Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, Akyarlar Tüneli'nin sahil tarafından kara ulaşımı olmayan mağarada bulunan sahipsiz köpeği kurtarmak için tekneyle bölgeye ulaştı. Ekipler, köpeğe hemen yiyecek ve su verdi. Yemeğini yedikten sonra kendine gelen köpek, vatandaşların da yardımıyla deniz aracına alındı.

İlk kontrolleri yapıldı

Balıkçı Barınağı'ndaki kıyıya çıkarılan köpek, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden gelen görevlilere teslim edildi. Bakımevi görevlileri, köpeği, sahipsiz hayvan acil müdahale aracına alarak, detaylı kontrol ve tedavisinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Sahipsiz köpek, gerekli bakımları yapıldıktan sonra yeni ve kalıcı yuvasını beklemek üzere Geçici Bakımevi'nde kalacak.

Kaynak: ANKA

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