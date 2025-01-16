Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yangın Mağdurlarına Fidan Desteği Sağladı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yangın Mağdurlarına Fidan Desteği Sağladı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik ilçesindeki yangında zarar gören 17 üreticiye toplamda bin zeytin ve 200 keçiboynuzu fidanı hibe etti. Üreticiler, destekten memnun olduklarını dile getirdi.

16.01.2025 11:36  Güncelleme: 11:53
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, temmuz ayında Serik ilçesi Yumaklar Mahallesi'nde çıkan yangında bahçeleri zarar gören üreticilere, zeytin ve keçi boynuzu fidanı hibe etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı Temmuz ayında Serik ilçesi Yumaklar Mahallesi'nde çıkan yangında ekonomik kayı yaşayan 17 üreticiye, bin adet zeytin ve 200 adet keçiboynuzu fidanı hibe etti.

Fidan dağıtımını gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda çalışan Ziraat Mühendisi Naime Kaya, yangının ardından bölgede hasar tespiti gerçekleştirdiklerini belirterek, yangında zarar gören üreticilere fidan desteği sağladıklarını söyledi.

"Fidanlarımızı en kısa zamanda dikip toprakla buluşturacağız"

Yangında ağaçları zarar gören Yumaklar Mahalle sakinlerinden Muharrem Tekin Yılmaz da Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Yangında ağaçlarımız çok zayi oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ekiplerini gönderdi, hasar tespiti yapıldı. Sesimizi sadece Antalya Büyükşehir Belediyesi duydu. Yanan ağaçlarım yerine zeytin ve keçiboynuzu fidanı aldım. Fidanlarımızı en kısa zamanda dikip toprakla buluşturacağız" dedi.

"13 dönümden oluşan 120 zeytin ağacım yandı"

Mahalle sakinlerinden Celal Akış ise yangının kendisini derinden etkilediğini belirterek, "Mahallemizde çıkan yangında en büyük zararı gören benim. 13 dönümden oluşan 120 zeytin ağacım yandı. Büyükşehir Belediyesi sayesinde fidan aldım. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yangın Mağdurlarına Fidan Desteği Sağladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yangın Mağdurlarına Fidan Desteği Sağladı - Son Dakika

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