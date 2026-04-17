Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yapay Resif Projesi'nin Son Toplantısını Yaptı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yapay Resif Projesi'nin Son Toplantısını Yaptı

17.04.2026 11:47  Güncelleme: 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin denizleri korumak ve gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre bırakmak amacıyla başlattığı "Yapay Resif Projesi"nde son toplantı gerçekleştirildi. Yapay resif blokları, 25 Haziran Dünya Denizciler Günü’nde tanıtılarak denize indirilecek.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin denizleri korumak ve gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre bırakmak amacıyla başlattığı "Yapay Resif Projesi"nde son toplantı gerçekleştirildi. Yapay resif blokları, 25 Haziran Dünya Denizciler Günü'nde tanıtılarak denize indirilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi iş birliğinde yürütülen "Yapay Resif Projesi", deniz ekosisteminin korunmasına ve biyoçeşitliliğin artırılmasına katkı sağlayacak. Bu kapsamda 2024 yılında başlatılan projeye ilişkin son değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantı, Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu Başkanı ve Başkan Danışmanı, Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy başkanlığında; ilgili kamu kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda projenin mevcut durumu ve uygulama sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

"Bloklarının indirileceği bölge ile izleme ve kontrol yöntemlerini ele aldık"

Toplantıda konuşan Lokman Atasoy, yaklaşık 1,5 yıl önce başlatılan projenin sona yaklaştığını belirterek, "Deniz ekosistemini güçlendirmek, balık popülasyonunu artırmak ve balıkçılığın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yürüttüğümüz projede üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının görüşlerini alarak ilerledik. Son toplantımızda yapay resif bloklarının özellikleri, indirileceği bölge ile izleme ve kontrol yöntemlerini ele aldık" dedi.

Yapay resif projesinin Türkiye ve dünyaya örnek olacağını ifade eden Atasoy, "Bu proje yalnızca denize blok indirmekten ibaret değil; aynı zamanda biyoçeşitliliğin izlenmesi, balık popülasyonunun takibi, istilacı türlerin etkilerinin gözlemlenmesi ve su kalitesinin ölçülmesi gibi pek çok bilimsel çalışmayı da kapsıyor. Yapay resif bloklarının tanıtımını ve ilk uygulamasını 25 Haziran Dünya Denizciler Günü'nde gerçekleştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Projenin uygulama alanının, Düden Çayı'nın denize döküldüğü Aşağı Düden Şelalesi açıkları olacağını belirten Atasoy, şu an için balık popülasyonun olmadığı bir alanda uygulama yapılacağını söyledi. Projenin üç etap halinde gerçekleştirileceğini kaydeden Atasoy, ilk etapta 35 bloğun denize indirileceğini ifade etti. Antalya'nın ev sahipliği yapacağı COP31 süreci kapsamında Valilik öncülüğünde yürütülen "Mavi Akdeniz" girişimiyle projenin uyumlu olmasının önemine de değinen Atasoy, katkı sunan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür etti.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Olgaç Güven, toplantıda proje süreci ve genel değerlendirmeye ilişkin bir sunum yaptı.

Antalya Sportif Olta Balıkçılığı Derneği Başkanı Ali Bilgiç ise yapay resif uygulamasının Antalya denizleri için önemli bir dönüm noktası olacağını belirterek projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Güncel, Dünya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yapay Resif Projesi'nin Son Toplantısını Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 13:13:08. #.0.4#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yapay Resif Projesi'nin Son Toplantısını Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.