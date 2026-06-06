Antalya'da 71 Çift, 06.06.2026 Tarihinde Dünya Evine Girdi - Son Dakika
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Antalya'da 71 Çift, 06.06.2026 Tarihinde Dünya Evine Girdi

06.06.2026 17:06  Güncelleme: 18:38
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Antalya Büyükşehir Belediyesi nikah salonlarında 06.06.2026 tarihinde evlenmek isteyen 71 çift, aylar öncesinden aldıkları randevularla dünya evine girdi. Yoğun talep nedeniyle üç salon hizmete açıldı, nikahlar gece 23.00'e kadar sürdü.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi nikah salonlarında 06.06.2026 yoğunluğu yaşandı. Nikah randevularını aylar öncesinden alarak bu özel tarihte hayatlarını birleştirmek isteyen 71 çift, yakınlarının da katılımıyla "evet" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 06.06.2026 tarihinde evlenmek isteyen çiftlerin yoğun talebine sahne oldu. Nikah tarihlerini aylar öncesinden alan 71 çift, düzenlenen törenlerle hayatlarını birleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu'na başvuran çiftlerin nikah törenleri yarım saat arayla gerçekleştirildi.

"TÜM ÇİFTLERİMİZE MUTLULUKLAR"

Yaşanan nikah yoğunluğu ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Memuru Mustafa Pilavcu, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çiftlerimizin yoğun talebini karşılamak adına bugün üç nikah salonumuzu hizmete açtık. Tüm evlendirme memuru arkadaşlarımızla birlikte sabah 09.30'da başladığımız nikah işlemlerimizi dış mekanlarda kıyacağımız nikahlarımızla birlikte gece 23.00'e kadar sürdüreceğiz. Gelecek yıl için de daha şimdiden 07.07.2027 için nikah tarihi almak isteyen vatandaşlarımız var. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak böylesi anlamlı bir günde dünya evine giren tüm çiftlerimizi kutluyor mutluluklar diliyoruz" diye konuştu.

"BU TARİHİ ÇOK İSTEDİK"

Bu nikah tarihini uzun bir süredir beklediklerini dile getiren çifler ise şöyle konuştu:

-Emrah ve Mervenur Şirin: "Hatırlanması kolay bir tarih olduğu için bu günü özellikle seçtik ve bekledik. Bugüne tarih almayı çok istedik ve 6 ay öncesinden başvuruda bulunarak randevumuzu aldık. Bu özel günde hayatlarımızı birleştirdiğimiz için çok mutluyuz."

-Melike Evci: "Eşimle birlikte nişanlandığımız günden itibaren 06.06.2026 tarihine randevu almayı planlıyorduk. Başvuruları takip ederek bu güzel tarihe randevumuzu aldık. Bu tarihte evlenmenin mutluluğunu ayrıca yaşıyoruz. Kendimizi çok şanslı ve mutlu hissediyoruz."

-Aytekin-Rabia Başçı: "Bu özel günü çok önceden tespit ettik ve bunun için beş ay öncesinden randevu aldık. Özel bir gün, özel bir tarih olsun istedik. Özellikle eşim bugünü çok istedi. Bize de kısmet oldu. Sevenlerimizle birlikte güzel bir gün yaşadık. Tüm emeği geçen personellere, nikah memurlarımıza ve Büyükşehir Belediyesi'ne ev sahipliği için çok teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da 71 Çift, 06.06.2026 Tarihinde Dünya Evine Girdi - Son Dakika

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