Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Toplu Ulaşım Ücretsiz

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Antalya Büyükşehir Belediyesine ait resmi plakalı toplu ulaşım araçları ve hafif raylı sistem 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla toplu ulaşımda belediyeye ait araçların ücretsiz yolcu taşıması kararı alındı.

Buna göre, etkinlik ve anma programlarına vatandaşların daha kolay ulaşımı için belediyenin resmi plakalı araçları ve ANTRAY ile nostalji tramvayı, vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.