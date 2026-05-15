Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre,19 Mayıs Salı günü saat 19.30'da Konyaaltı Varyant'tan başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar fener alayı gerçekleştirilecek.
Antalyalılar meşaleler ve Türk bayraklarıyla Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası eşliğinde yürüyecek.
Fener alayının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda saat 21.00'da Gazapizm konseri düzenlenecek.???????
Son Dakika › Güncel › Antalya'da 19 Mayıs Coşkusu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?