Antalya'da 19 Mayıs Kutlamaları
Antalya'da 19 Mayıs Kutlamaları

Antalya\'da 19 Mayıs Kutlamaları
19.05.2026 16:41
Antalya'nın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Bayramı coşkuyla kutlandı, çeşitli etkinlikler yapıldı.

Antalya'nın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kumluca ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Kaymakam Bahadır Güneş ve Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Kumluca Spor İlçe Müdürü Erol Koca, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Türk gençliğine ışık tuttuğu bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin başlangıcı olan 19 Mayıs'ı bir kez daha gururla ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, tekvando, atletizm ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.

Kutlama töreni, öğrencilerinin resmi geçitleriyle sona erdi.

Kaş

Kaş ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ağullu Futbol Sahası'nda devam eden kutlamalarda Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Yunus Yiğit, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirler, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi, Gençliğin Ata'ya Cevabı okundu.

Horon, müzik dinletisi, halk oyunları, atlı gösteri, güreş, cimnastik, step-aerobik ve eşli gösteriler sunuldu.

Serik

Serik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mevlüt Özen, çelenk sunumunun ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Öğrencilerin şiir okunması, folklor ve jimnastik gösterilerin ardından şiir, resim ve kompozisyon dallarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Alanya

Alanya ilçesindeki kutlamalarda, Atatürk Anıtına protokol üyeleri tarafından çelenk sunuldu.

Alanya Milli Egemenlik Stadı'nda devam eden törende, bando eşliğindeki kortej yürüyüşü, paramotor şovu, spor ve halk oyunları gösterileri sergilendi.

Turistler Türk bayrağı ile yürüdü

Manavgat'ın Çolaklı Turizm Merkezi'nde hizmet veren bir otelde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Etkinlik kapsamında bando takımı eşliğinde otelin sahil bölümünden başlayan kortej yürüyüşüne, ellerinde Türk bayrakları taşıyan yerli ve yabancı turistler ile otel personeli katıldı.

Sahilden tesis içerisine kadar devam eden yürüyüşte katılımcılar, marşlar söyleyerek dev Türk bayrağı taşıdı.

Otel müşterilerinden Gulnara Alimbekova etkinliğin çok güzel olduğunu belirterek, iyi organize edildiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

