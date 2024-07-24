Antalya'da 2 Katlı Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Antalya'da 2 Katlı Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan Pınarlı Mahallesi'nde Ramazan Senek'e ait 2 katlı evin ikinci katında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sakinlerinin evde olmadığı sırada çıkan yangını fark eden komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vererek yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülse de ikinci kat kullanılamaz hale geldi.

24.07.2024 19:43
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Antalya'nın Aksu ilçesinde 2 katlı evin bir katı yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Pınarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde Ramazan Senek'e ait 2 katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ev sakinlerinin evde olmadığı sırada çıkan yangını fark eden komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vererek yardım istedi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının yakın evlere sıçramaması için itfaiye ekiplerince önlem alındı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ikinci kat kullanılamaz hale geldi.

Olayı öğrenerek eve gelen Senek ailesini komşuları teselli etti.

Pınarlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Danacı, gazetecilere, yangın çıktığında Ramazan Senek'in ailesiyle pazarda olduğunu, yangını mahalle sakinlerinin fark ettiğini söyledi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangının başka evlere sıçramadığını dile getiren Danacı, "Ramazan Senek'in evi maalesef tamamen yandı, küle döndü." dedi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Antalya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 2 Katlı Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 2 Katlı Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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