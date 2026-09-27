Antalya'da 21. Adli Tıp Günleri bağımlılık ve bilirkişilik temasıyla sona erdi - Son Dakika
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Antalya'da 21. Adli Tıp Günleri bağımlılık ve bilirkişilik temasıyla sona erdi

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Antalya\'da 21. Adli Tıp Günleri bağımlılık ve bilirkişilik temasıyla sona erdi
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Antalya'da bu yıl 21. kez düzenlenen Uluslararası Adli Tıp Günleri, 5 kıtadan 40 ülkeden katılımcıların yer aldığı programla sona erdi. 7 gün süren kongrede 28 oturumda bağımlılık ve bilirkişilik ana temasıyla yapay zeka, dijital deliller ve adli DNA gibi konular ele alındı.

Antalya'da bu yıl 21'incisi düzenlenen "Uluslararası Adli Tıp Günleri" sona erdi.

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu kongreye, Türkiye'nin yanı sıra 5 kıtadan 40 ülkeden adli tıp başkanları, akademisyenler, yargı mensupları, ceza hukukçuları, avukatlar ve kriminal uzmanları katıldı.

7 gün süren kongrede 28 oturum düzenlendi. Oturumlarda yapay zeka ve adli bilimler, dijital deliller, deepfake teknolojileri, uyuşturucuyla mücadele, adli DNA, kitlesel felaketlerde kimliklendirme, insan hakları, adli psikiyatri, adli patoloji, adli radyoloji, virtopsi, trafik kazaları ve otonom araçlar ile uluslararası işbirliği gibi konular ele alındı.

Çok yoğun bir program oldu

Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Hızır Aslıyüksek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongreye 40 ülkeden katılımcıların geldiğini söyledi.

Kongrede adli tıp ve adli bilişim alanında 47 bilim insanının sunum yaptığını belirten Aslıyüksek, Türkiye'den 50, yurt dışından 30 üniversiteden akademisyen ve uzmanların programa katıldığını ifade etti.

Aslıyüksek, "Sabah 08.30'dan gece 23.00'lere kadar süren dopdolu ve çok yoğun bir program oldu." dedi.

Kongrenin ana temasının "bağımlılık ve bilirkişilik" olarak belirlendiğini aktaran Aslıyüksek, uyuşturucuyla mücadele konusunda yapılan çalışmaların yanı sıra bağımlılık ve bilirkişilik alanında eğitimler gerçekleştirildiğini kaydetti.

Aslıyüksek, kongre boyunca Anadolu Ajansının iletişim desteğinin önemli olduğunu belirterek, gelecek yıl da AA'nın kongrenin iletişim ortağı olması için talepte bulunacaklarını söyledi.

Derinlemesine bir kongre geçirdik

Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Muhammet Şimşek de kongrede yerli ve yabancı akademisyenler, yargı mensupları ve uzmanlarla güncel konuları kapsamlı şekilde değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi.

Bağımlılık konusunun yanı sıra insan hakları oturumlarında farklı bölgelerdeki insan hakları ihlallerinin ele alındığını belirten Şimşek, "Uzmanlarımız çok değerli bilgiler verdi. En yetkin uluslararası ve ulusal katılımcılarımız vardı. Bunlarla derinlemesine bir kongre geçirdik." ifadelerini kullandı.

Şimşek, yabancı katılımcılardan organizasyona ilişkin olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, kongrenin hazırlık çalışmalarının yaklaşık bir yıl önceden başladığını ve güçlü bir ekip çalışması yürütüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA
Yapay ZekaAdli TıpAntalyaSağlıkGüncelSon Dakika

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