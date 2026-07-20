Antalya'da 242 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da 242 Şüpheli Tutuklandı

Antalya\'da 242 Şüpheli Tutuklandı
20.07.2026 14:30
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Antalya'da yapılan denetimlerde 242 şüpheli tutuklandı, 1975 kişi yakalandı, silah ve araçlar ele geçirildi.

Antalya'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulama ve denetimlerinde gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 242 şüpheli tutuklandı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince kent genelinde son bir haftada "kasten öldürme", "kasten yaralama", "yağma", "cinsel suçlar" ve "hırsızlık" başta olmak üzere asayiş olaylarına yönelik kapsamlı çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında 205 bin 552 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ekipler, aralarında çeşitli suçlardan aranan 658 kişinin de bulunduğu 1975 şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen bu kişilerden 242'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

Denetimlerde 49 bin 394 otomobil ve motosikleti inceleyen ekipler, çalıntı, hacizli veya yakalamalı olduğu belirlenen 34 aracı ele geçirdi.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" iddiasına yönelik 3 olayda 12 kişi hakkında yasal işlem başlatan ekipler, Kabahatler Kanunu kapsamında da 78 kişiye idari para cezası uyguladı.

Kontrollerde ayrıca 681 geçici konaklama tesisi ile 149 araç kiralama firmasını denetleyen polis, mevzuata aykırı hareket eden 5 işletmeye idari yaptırım uyguladı.

Uygulamalarda 28 ateşli silah, 109 fişek ve tüfek kartuşu ile 7 kesici alet de ele geçirildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 242 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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