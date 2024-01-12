Antalya\'da 29 kişi dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı

21'İ TUTUKLANDI

Antalya merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 kişiyi 50 milyon 440 bin lira dolandırdığı suçlamasıyla gözaltına alınan 29 şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. İfadeleri alınan 29 şüpheliden 21'i tutuklandı, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.