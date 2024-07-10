Antalya'da 5 Bin 807 Şişe Sahte Parfüme El Konuldu

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, turistlerin kent merkezinde yoğun olarak alışveriş yaptıkları noktalarda gerçekleştirdiği denetimlerde, halk sağlığını tehdit eden 5 bin 807 şişe sahte parfüme el koydu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonuyla birlikte kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin huzurlu bir şekilde tatillerini geçirebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle turistlerin yoğun olarak alışveriş yaptığı noktalarda denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, bu kapsamda yaptığı denetimlerde binlerce sahte parfüm ele geçirdi. Ele geçirilen 5 bin 807 şişe sahte parfüme, el konuldu.

Denetimler sürecek

5 bin 807 şişe sahte parfüm, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince sergilenerek, daha sonra imha edilmek üzere geri dönüşüme gönderildi. Sahte parfümler dozer ile ezilerek, imha edildi. Yetkililer, ünlü parfüm markalarının isimleri kullanılarak satışı yapılan sahte parfümlerin deri hastalıkları ve alerjik reaksiyonlara sebep olabileceğini belirterek, 7/24 kentin sağlığı için denetimlerin süreceğini bildirdi.