Antalya\'da 50 Milyon TL\'lik Yağmur Suyu Sondaj Projesi Başlatıldı

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, ani sel ve su baskınlarını önlemek amacıyla Kepez ilçesinde toplam 50 milyon TL'lik yağmur suyu sondaj projesi başlattı. Proje ile Kepez'in sel riski yüksek bölgelerinde altyapı güçlendirilerek, mahallelerin su taşkınlarından korunması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kepez ilçesinde toplam 50 milyon TL'lik yağmur suyu sondaj projesi başlattı. ASAT Genel Müdürlüğü, proje ile yoğun yağış dönemlerinde kentte taşkın riskini en aza indirmeyi hedefliyor. Özellikle Özgürlük, Yeşiltepe ve Ulus mahallelerinden gelen yağmur sularının Gazi Bulvarı üzerinden Sedir ve Cumhuriyet mahallelerine geçişi engellenerek yoğun yağışlarda oluşabilecek şehir içi su taşkınlarının önüne geçilecek. Böylelikle altyapı sisteminin üzerindeki yük hafifletilmiş olacak.

Proje kapsamında Kepez'in farklı bölgelerinde 100 ayrı noktada toplam 10 bin metre derinliğinde drenaj sondajı gerçekleştirilecek. Derin drenaj kuyuları ile yağmur suyu yeraltına kontrollü bir şekilde aktarılacak ve suyun yüzeyde birikmesi engellenecek.

"Sel sularının taşkınlarını engellemiş olacağız"

Antalya'nın her köşesinde altyapıda kalıcı işlere imza attıklarını belirten ASAT Kanalizasyon Bakım Onarım ve İşletme Şube Müdürü İsmail Sercan Şenel, "Ani su baskınları Ulus Mahallesi'nde oldukça büyük bir sorundu. Gerçekleştirilen bu çalışmalar ile sel sularının derin drenaj sondajı vasıtasıyla yer altına iletilmesini sağlayacağız. Bu sayede mahallelerde sel sularının taşkınlarını engellemiş olacağız" dedi.

"Su taşkınları öncelikli sorunumuzdu"

ASAT'ın yapmış olduğu çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ulus Mahalle Muhtarı Veysel Ayçın ise "Mahallemizde su taşkınları öncelikli sorunumuzdu. Evleri ve iş yerlerini su basıyordu. Yapılan yağmur suyu sondaj çalışması ile mahallemizde ve çevre mahallelerde bu sorun ortadan kalkacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ani su baskınlarının Ulus Mahallesi'nde büyük bir sorun olduğunu belirten mahalle sakini Mustafa Gürdal da "Yolları, evleri, iş yerlerini su basıyordu. ASAT'ın gerçekleştirdiği bu drenaj çalışmaları ile bu sorunlarımız son bulacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.