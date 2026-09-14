Antalya'da Ahilik Haftası kutlandı, Yılın Ahisi ödülü 79 yaşındaki ustaya verildi - Son Dakika
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Antalya'da Ahilik Haftası kutlandı, Yılın Ahisi ödülü 79 yaşındaki ustaya verildi

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Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından 39. Ahilik Haftası nedeniyle düzenlenen tören, Ahi Yusuf Türbesi ziyareti ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunumuyla başladı. Demirciler Çarşısı'ndaki Ahi Meydanı'nda süren programın sonunda 79 yaşındaki torna ustası Mehmet Çelik'e Yılın Ahisi ödülü verildi.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) tarafından 39. Ahilik Haftası nedeniyle tören düzenlendi.

Kutlamalar, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, birliğin yönetim kurulu üyeleri ve oda başkanlarının, Ahi Yusuf Türbesi ziyaretiyle başladı. Burada dua okunarak ebediyete intikal eden esnaf ve sanatkarlar anıldı.

Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunan AESOB Başkanı Dere ve beraberindekiler daha sonra Demirciler Çarşısı'ndaki Ahi Meydanı'na geçti.

Meydandaki törene katılan Antalya Valisi Hulusi Şahin, esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftasını kutladı.

Şahin, ahilerin yüzlerce yıldır misafirperverliği, ahlakı, dürüstlüğü dünyaya gösterdiğini söyledi.

Antalya'nın geçen yıl 17,5 milyon turist ağırladığını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Acaba bu turistler ülkelerine dönünce 'Bir ülkeye gittik, öyle esnafla karşılaştık, dürüstlük, doğruluk, empati buradaymış' derler mi? Kepimizi önümüze koyup düşünelim. Biz, Atatürk'ün ifadesiyle bir büyük medeni vasfı unuttuk. Ama yiğit düştüğü yerden kalkar. Biz sadece kanla, savaşla, silahla bu coğrafyayı vatan kılmadık. İlim, irfan, kültür ve medeniyet ile bu coğrafya bize bin yıldır vatan oldu ama bizi biz yapan değerlerden uzaklaşırsak, biz biz olmaktan çıkarsak bu topraklar da bize kalmaz. Önce esnaf, esnaflığını, kendine yakışanı yapacak. İnsanlığın o yüksek değerlerini kendisine ilke edinecek. Günlük menfaat uğruna medeniyetimizin yüksek değerlerini heba etmeyelim. Bize yakışanı, ecdadımıza, kültürümüze, medeniyetimize, inancımıza yakışanı yapalım. Biz, bizden yabancılaşırsak kaybolur gideriz."

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ise modern ticaret dünyasında ifade edilen pek çok değerin aslında yüzyıllardır ahilik ocağında verildiğini dile getirdi.

Ahiliğin ticareti sadece para kazanmak olarak görmediğine dikkati çeken Özdemir, ahlak, hak, israf etmeme, güven ve paylaşmak gibi değerleri ön plana çıkardığını kaydetti.

Adlıhan Dere de temelleri Anadolu'da atılan ahiliğin bir hayat düsturu, yaşam biçimi, emeğe saygı olduğunu belirtti.

Programın sonunda 79 yaşındaki torna ustası Mehmet Çelik'e "Yılın Ahisi" ödülü verildi.

Törende ayrıca ahilik geleneğinin önemli bir parçası olan ve kalfalıktan ustalığa geçişte yapılan "Şed kuşanma" töreni canlandırıldı.

Programa, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve İbrahim Ethem Taş, Yeni Parti Antalya milletvekilleri Cavit Arı ve Mustafa Erdem, Yeni Yol Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç ile il protokolü de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Ahilik Haftası kutlandı, Yılın Ahisi ödülü 79 yaşındaki ustaya verildi - Son Dakika

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