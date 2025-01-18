Antalya\'da Aile Sağlık Merkezinde Yangın

Güncel

ANTALYA'nın Serik ilçesinde aile sağlık merkezinin deposunda çıkan yangında jeneratör, elektrik panosu ve odunlar zarar gördü.

Olay saat 17.00 sıralarında Yukarıkocayatak Mahallesi'nde aile sağlık merkezinde meydana geldi. Jeneratörün bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevi fark edenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken alevler söndürüldü. Yangında jeneratör, elektrik panosu, odunlar zarar gördü. Yukarıkocayatak Mahalle Muhtarı Mehmet Ün, "Mahallemizdeki sağlık merkezimizde çıkan yangında can kaybı olmadı. Depodaki cihaz ve odunlar zarar gördü. Mahallemize geçmiş olsun" dedi.

HABER-KAMERA: NAMIK KEMAL KILINÇ/SERİK,