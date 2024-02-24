Antalya'da Ambulans ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü - Son Dakika
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Antalya'da Ambulans ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

Antalya\'da Ambulans ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ambulans ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, ambulans şoförü ise polis merkezine götürüldü.

24.02.2024 19:21  Güncelleme: 19:22
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Antalya'nın Serik ilçesinde ambulans ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

B.C. idaresindeki 07 AGR 136 plakalı ambulans ile Mahmut Özdemir (38) idaresindeki 07 ALV 272 plakalı motosiklet, Belek Mahallesi Serik-Belek turizm yolunda çarpıştı.

Kazada, kuryelik yaptığı öğrenilen motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Belek'te bir hastaya müdahaleye gittiği anlaşılan ambulans şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Özdemir'in cenazesi incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Antalya'da Ambulans ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü - Son Dakika
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