Antalya\'da Ambulansla Minibüs Çarpıştı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ambulansla çarpışan minibüsteki 2 kişi yaralandı. Minibüs sürücüsünün alkollü olduğu belirlenirken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 5 Nisan'da saat 02.00 sıralarında Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. S.T.Ç.'nin kullandığı Sağlık Bakanlığı'na bağlı 07 CIC 037 plakalı ambulans ile V.Y.'nin kullandığı 07 AMG 610 plakalı minibüs çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs kaldırıma çıkarak dururken, sürücü V.Y. ve beraberindeki M.M. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi kaza yapan ambulanstaki sağlık görevlileri, yaptı. Yaralılar daha sonra götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. Hastanede 1.60 promil alkollü olduğu belirlenen minibüs sürücüsü V.Y.'ye para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay el konuldu.

Diğer yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Uyarı ışıkları açık şekilde ilerleyen ambulansın kavşakta minibüsle çarpıştığı, ardından çevredekilerin yardıma koştuğu anlar görüntülerde yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.