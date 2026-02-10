Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Su Kayıplarına Karşı Ana Sayaç Uygulaması - Son Dakika
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Su Kayıplarına Karşı Ana Sayaç Uygulaması

10.02.2026 11:54  Güncelleme: 12:37
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, su kaynaklarını korumak ve abonelere daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla ana sayaç uygulamasını hayata geçirdi. Bu yöntemle, binalardaki su kaçakları erken tespit edilerek hem abonelerin fatura maliyetleri düşürülecek hem de yapısal zararların önüne geçilecek.

ASAT Genel Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği ana sayaç uygulaması ile binaların girişlerine takılan sayaçlar, parsel içine giren toplam su miktarını ölçülüyor. Bu ölçüm, daire sayaçlarının toplam tüketimiyle karşılaştırılarak bina ortak tesisatında veya bahçe hatlarında oluşabilecek gizli su kaçaklarının erken tespit edilmesi sağlanıyor. Ana sayaç uygulamasıyla birlikte, fark edilen su kaçakları kısa sürede belirlenerek tonlarca suyun boşa akmasının önüne geçilecek. Böylece hem abonelerin yüksek fatura ödemesi engellenecek hem de binalarda oluşabilecek yapısal zararların önüne geçilecek. Ayrıca uzun süre fark edilmeyen sızıntıların binaların temellerine verebileceği zararlar da engellenmiş olacak.

Hem altyapının hem de yapıların ömrü uzatılıyor

Ana sayaç uygulaması, bakım ve onarım süreçlerinde yaşanan geniş çaplı su kesintilerini de azaltacak. Parsel içi su kaçaklarının tamiri sırasında, sayaç ve şube yollarında bulunan vanalar sayesinde yalnızca ilgili binada su kesintisi yapılacak. Böylece sokak veya mahalle genelinde kesinti yaşanmadan çalışmalar tamamlanabilecek. Su kaçaklarının azaltılmasıyla birlikte şebeke basıncı dengeleniyor ve abonelere daha istikrarlı su hizmeti sunuluyor. Uzun süre fark edilmeyen su sızıntıları, zamanla bina temellerinde hasara ve yollarda çökmelere neden olabiliyor. Ana sayaçlar sayesinde bu tür sızıntılar erken müdahaleyle gideriliyor, hem altyapının hem de yapıların ömrü uzatılıyor.



