Antalya'da Apartman Yangını: 3 Daire Hasar Gördü - Son Dakika
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Antalya'da Apartman Yangını: 3 Daire Hasar Gördü

Antalya\'da Apartman Yangını: 3 Daire Hasar Gördü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangın, diğer dairelere de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak 3 dairede hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

04.06.2024 23:05
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde apartman dairesinde çıkan ve diğer dairelere de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Demircikara Mahallesi 1429 Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın 5. katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yukardaki dairelere de sıçaradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yakkaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın nedeniyle 3 dairede hasar oluştu.

Yangın sırasında evde bulunmayan ve sonrasında olay yerine gelip fenalık geçiren daire sahibi Fikret Çomoğlu ile eşine ambulansta müdahale edildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Apartman Yangını: 3 Daire Hasar Gördü - Son Dakika

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