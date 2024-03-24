Antalya\'da At Oteli: Milyon Dolarlık Atlar Yarışlara Hazırlanıyor

Türkiye'nin dört bir yanından değerleri milyon doları bulan atlar, engel atlama yarışlarına Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki "at oteli"nde hazırlanıyor.
Sahilleri, güneşi, doğası, tarihi kentleri ve kültürel değerleriyle dünyanın dört bir yanından turist ağırlayan Antalya, milyon dolarlık atları da konuk ediyor.
Türkiye Binicilik Federasyonuna bağlı Döşemealtı ilçesinde hizmet veren ve işletmeciliğini Gül Uysal'ın yaptığı at otelinde, yarışlara hazırlanan ya da binmek için sahibinin teslim ettiği atlar kalıyor.
Otelde veteriner kontrolünde beslenen atların otundan yemine, ilacından vitamine kadar tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Seyis tarafından sürekli kontrol edilen atlar, yarış zamanında ise özel tırlarla yarışın yapılacağı yere götürülüyor.
Diş bakımları, aşıları yapılıyor, nalları belli periyotlarda değiştiriliyor
At otelinin işletmecisi Gül Uysal, AA muhabirine, kızının önce hobi olarak at biniciliğine başladığını, ardından profesyonel bir sporcu olduğunu söyledi.
Kızının atlara ilgisinden dolayı böyle bir işletmeyi devraldıklarını ve faaliyetlerini geliştirdiklerini anlatan Uysal, "Kulüpte 46 atımız var, 15'i pansiyon yani otel hizmeti verdiğimiz atlar. Diğer atlarımızla da at sahibi olmayan bireylere binicilik dersleri veriyoruz." dedi.
Uysal, bir yandan ata binmek isteyenleri seyisler eşliğinde gezdirdiklerini, diğer yandan da lisanslı biniciler yetiştirdiklerini kaydetti.
Otelde kalan yarış atlarının en iyi şekilde hazırlanmaları için beslenmelerinden bakımlarına kadar tüm ihtiyaçlarını üstlendiklerini belirten Uysal, şunları söyledi:
"Sabah ilk iş atların önce yemleri, sonra otları verilir. Seyis, atın altını temizler. Eğer at sahibi o gün gelip antrenman yapamayacaksa seyisi lonj (atın, uzun bir yular vasıtasıyla ve genişçe bir daire çizecek biçimde hareket ettirilmesiyle uygulan eğitim) ya da hocası antrenman yapar, atın çalışmasını sağlar. 16 kişilik bir kadroyla çalışıyoruz, hepsi birbirinden uzman insanlar.
Bir hastalık durumu olduğunda ilk müdahaleyi biz yapıyoruz, sonrasında veterinerimizi çağırıyoruz. Tabii ki at sahibini de bilgilendiriyoruz. Kontrollerine devam ediyoruz. Diş bakımları senede bir kere yapılır. Sadece bu iş için ayrı bir veterinerimiz var. Senede bir kere atlarımızın diş bakımlarını yapar, fazla dişleri varsa onları çeker. At nallarının da 45 günde bir değişiminin yapılması gerekiyor çünkü hepsi aktif."
Uysal, ayrıca atların 6 ayda bir yapılması gereken aşıları olduğunu ve bunları da düzenli bir şekilde gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Atlarla adeta bir insan gibi ilgilendiklerini ifade eden Uysal, birbirinden başarılı atları konuk ettiklerini sözlerine ekledi.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da At Oteli: Milyon Dolarlık Atlar Yarışlara Hazırlanıyor - Son Dakika
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