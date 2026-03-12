Antalya'da bayram öncesi şehit mezarlarının bakım ve onarımı yapılıyor - Son Dakika
Antalya'da bayram öncesi şehit mezarlarının bakım ve onarımı yapılıyor

12.03.2026 13:41
Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarında genel temizlik ve çevre düzenlemesi yapılarak, onarım gerektiren kabirler tespit edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Ramazan Bayramı öncesi 81 ildeki şehit mezarlarında bakım, onarım ve genel temizlik için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ve müdürlük personeli, Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlığı'nda şehit kabirlerini ziyaret etti.

Tunceli'de 1988'de şehit edilen Jandarma Komando Er Mustafa İncebacak'ın kabrindeki temizlik ve onarım çalışmasına katılan Sökmen, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümünde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla şehit mezarlarının ziyaret edilmesi, onarım ihtiyacı olanların ilgili kurumlara bildirilmesi ve şehitlerin hatıralarının her zaman diri tutulması için bugün 81 ilde seferberlik ilan edildiğini belirten Sökmen, tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiğini söyledi.

Antalya genelindeki tüm şehitliklerin ve mezarlıklardaki şehit kabirlerinin ziyaret edildiğini anlatan Sökmen, "Şehit mezarlarımız ve başlarındaki ay yıldızlı bayrağımızın her zaman temiz ve bakımlı olmasına özen gösteriyoruz." dedi.

Kaynak: AA

