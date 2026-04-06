Antalya\'da Belediye Binasına Silahlı Saldırı

Antalya'nın Serik ilçesinde pompalı tüfekle belediye binasına ateş eden kişi yakalandı.
Sabaha karşı motosikletle belediye önüne gelen Ş.D, yanında getirdiği pompalı tüfekle belediye binasına 5 el ateş etti.
Olayda binanın giriş kapısı ve vezne bölümünün camları kırıldı.
Daha sonra motosikletini bırakıp uzaklaşan Ş.D, belediyede görevli zabıta personelinin ihbarı üzerine polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
