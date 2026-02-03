Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Berat Kandili'nde Lokma ve Kandil Simidi İkramı - Son Dakika
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Berat Kandili'nde Lokma ve Kandil Simidi İkramı

03.02.2026 11:46  Güncelleme: 13:19
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla 19 ilçede vatandaşlara lokma ve kandil simidi dağıttı. Mobil ikram noktalarında sıcak lokma sunuldu.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla kent genelindeki 19 ilçede vatandaşlara lokma ve kandil simidi dağıttı. Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde kurulan mobil ikram noktalarında sıcak lokma sunulurken, diğer ilçelerde ise kandil simidi dağıtımı yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Berat Kandili dolayısıyla manevi dayanışmayı güçlendirmek amacıyla 19 ilçede belirlenen cami önlerine kurulan mobil ikram noktalarında vatandaşlara sıcak lokma ve kandil simidi ikramında bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın merkez ilçelerinde Muratpaşa Camii ve Kepez Uyaroğlu Camii önünde vatandaşlara sıcak lokma dağıttı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 ilçede de özel olarak hazırlanan kandil simidi ile sıcak lokma ikramı gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA

