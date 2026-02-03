Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Berat Kandili'nde Lokma ve Kandil Simidi İkramı

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla kent genelindeki 19 ilçede vatandaşlara lokma ve kandil simidi dağıttı. Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde kurulan mobil ikram noktalarında sıcak lokma sunulurken, diğer ilçelerde ise kandil simidi dağıtımı yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın merkez ilçelerinde Muratpaşa Camii ve Kepez Uyaroğlu Camii önünde vatandaşlara sıcak lokma dağıttı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 ilçede de özel olarak hazırlanan kandil simidi ile sıcak lokma ikramı gerçekleştirildi.