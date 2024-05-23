Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen gencin bağışlanan böbreği ve pankreası eş zamanlı nakledildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen gencin bağışlanan böbreği ve pankreası eş zamanlı nakledildi

Antalya\'da beyin ölümü gerçekleşen gencin bağışlanan böbreği ve pankreası eş zamanlı nakledildi

Manavgat'ta yaşayan 37 yaşındaki Mehmet Sarı'ya, 21 yıl önce diyabet teşhisi konuldu. Uzun yıllar insülin kullanan Sarı'da böbrek yetmezliği gelişti. Sarı'ya, geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 20 yaşındaki gencin bağışlanan böbreği ve pankreası eş zamanlı nakledildi. Nakil sonrası hastanın sağlığına kavuştuğu belirtildi.

23.05.2024 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen gencin bağışlanan böbreği ve pankreası, diyabet ve diyaliz hastasına eş zamanlı nakledildi.

Manavgat'ta yaşayan 37 yaşındaki Mehmet Sarı'ya, 21 yıl önce diyabet teşhisi konuldu. Uzun yıllar insülin kullanan Sarı'da böbrek yetmezliği gelişti.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi'ne başvuran Sarı, organ bağış listesine alındı. Beş yıldır diyalize giren Sarı, gece çalan telefonla organ çıktığı söylenerek hastaneye çağrıldı.

Sarı'ya, geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 20 yaşındaki gencin bağışlanan böbreği ve pankreası eş zamanlı nakledildi.

Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından başarılı şekilde gerçekleştirilen nakillerle hasta hem diyalize girmekten hem de insülin kullanmaktan kurtuldu.

"9 yıl aradan sonra pankreas nakillerine yeniden başladık"

Aydınlı, yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi'nde 9 yıl aradan sonra tekrar pankreas nakillerine başladıklarını ifade etti.

Nakil sonra hastanın sağlığına kavuştuğunu aktaran Aydınlı, "Nakilden sonra hastamızın böbrek fonksiyonları normal sınırlarda seyretmeye başladı. Böbrek ve pankreas nakliyle hastamız hem şeker hastalığından hem de diyalize girmekten kurtulmuş oldu." dedi.

Kaynak: AA

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Böbrek Yetmezliği, Şeker Hastalığı, Mehmet Sarı, Beyin Ölümü, Manavgat, Diyaliz, Antalya, trafik, Böbrek, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen gencin bağışlanan böbreği ve pankreası eş zamanlı nakledildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:44 Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var İşte Ali Koç’un yeni yönetim kurulu listesi Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var! İşte Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi
15:19 Merkez Bankası’ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar Merkez Bankası'ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar
14:57 Samimi başlayan görüşme gergin bitti Özel’den “Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok“ çıkışı Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel'den "Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok" çıkışı
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
11:58 Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor İran’da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor! İran'da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak
16:26 Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler
16:18 Ceylan Ertem, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısına tepki gösterdi Ceylan Ertem, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısına tepki gösterdi
16:11 Kupayı kim alacak İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri Kupayı kim alacak? İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
13:55 Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle hakim karşısına çıkan şarkıcı Can Tunaboylu hakim karşısına çıktı: Mağdurum Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle hakim karşısına çıkan şarkıcı Can Tunaboylu hakim karşısına çıktı: Mağdurum
13:49 Ata Emre’yi öldüren şüphelinin babasına “ağırlaştırılmış müebbet“ istemi Ata Emre'yi öldüren şüphelinin babasına "ağırlaştırılmış müebbet" istemi
13:49 Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho’dan ses var Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho'dan ses var
13:47 Evden yayılan kötü kokuyla cesetler ortaya çıkmıştı Sır perdesi aralandı Evden yayılan kötü kokuyla cesetler ortaya çıkmıştı! Sır perdesi aralandı
13:07 Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay’ı Feyza Civelek’in kardeşi de oyuncu çıktı Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 16:53:21. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen gencin bağışlanan böbreği ve pankreası eş zamanlı nakledildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement