Antalya'da Bıçaklama Cinayeti
Antalya'da Bıçaklama Cinayeti

25.02.2026 15:13
Yunus Emre Çetin, internetten tanıştığı İlhan Çobanoğlu'nu bıçaklayarak öldürdü, delil kararttı.

ANTALYA'da çıkan tartışmada internetten tanıştığı İlhan Çobanoğlu'nu (26) bıçaklayarak öldüren Yunus Emre Çetin'in (21), delil karartmak için Çobanoğlu'na ait cep telefonunu foseptik çukuruna attığı ortaya çıktı. Çukurda, ekiplerin aramasında cep telefonu bulundu.

Olay, 17 Şubat'ta saat 19.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 846 Sokak'taki 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. İlhan Çobanoğlu, bir süre önce internetten tanıştığı Yunus Emre Çetin'i evine davet etti. Akşam saatlerinde bir araya gelen Çobanoğlu ve Çetin arasında tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Yunus Emre Çetin, mutfaktan aldığı bıçakla İlhan Çobanoğlu'nu yüzünden ve sırtından defalarca bıçakladı. Çobanoğlu hayatını kaybetti, şüpheli kaçtı.

2 SAATTE YAKALANDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve saha çalışması ile şüphelinin kaçış güzergahını belirledi. Yunus Emre Çetin, olaydan yaklaşık 2 saat sonra Aksu ilçesinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen Yunus Emre Çetin, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

TELEFON İNCELEMEYE ALINDI

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Çobanoğlu'na ait cep telefonu, cüzdan ve bazı değerli eşyaların evde olmadığı belirlendi. Şüphelinin ifadesinde, delil karartmak için maktule ait cep telefonunu alarak kaçtığını ve Kepez'de foseptik çukuruna attığını söylediği ortaya çıktı. Ekipler tarafından foseptik çukurunda yapılan aramada, cep telefonu bulundu. Telefon incelemeye alınırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber: Göktan CANAZ/ANTALYA,

Kaynak: DHA

