Antalya'da Bir Kişi Evde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Antalya'da Bir Kişi Evde Ölü Bulundu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, Liman Mahallesi'nde yaşayan Niyazi Yerli (70) isimli kişi evinde ölü olarak bulundu. Komşuları, Yerli'den haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ve sağlık ekibi, kapıyı çilingir yardımıyla açtıktan sonra Yerli'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yerli'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

26.07.2024 14:07
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Liman Mahallesi 33. Sokak'taki bir sitenin dairesinde yaşayan Niyazi Yerli'den (70) haber alamayan ve binadan koku alan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kapıyı çilingirle açan polis ve sağlık ekibi Yerli'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yeri ekibinin incelemesinin ardından Yerli'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA

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