Antalya'da Boğa Vatozu Sürüsü Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da Boğa Vatozu Sürüsü Yakalandı

Antalya\'da Boğa Vatozu Sürüsü Yakalandı
13.02.2026 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da balıkçı Zeki Büyükakın, kritik nesil boğa vatozlarını sürü halinde yakaladı.

Antalya'da nesli kritik seviyede bulunan "boğa vatozu"nun bir balıkçının ağına sürü halinde takılması bilim dünyasına sunulacak.

Muratpaşa ilçesi falezler açıklarına attığı ağı toplayan balıkçı Zeki Büyükakın, 35 "boğa vatozu" yakaladı.

Sürü halinde vatoz yakalamanın şaşkınlığını yaşayan Büyükakın, vatozların hayatta olanlarını denize geri bıraktı.

Büyükakın'ın çektiği videoları ilettiği Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, AA muhabirine, boğa vatozlarının Uluslararası Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) dünya ölçeğinde "Tehdit Altındaki Türler Kırmızı Listesi"nde yer aldığını söyledi.

"Çok rastlamadığımız bir durum"

Boğa vatozlarının genellikle tek ya da çift gezdiklerini dile getiren Gökoğlu, sürü halinde gezmelerine ise çok rastlanmadığını kaydetti.

Videoyu izleyince çok şaşırdığını anlatan Gökoğlu, "35 boğa vatozunun da aynı yerde avlanması Antalya Körfezi'nin biyolojik çeşitliliğini göstermesi açısından çok önemli. Balıkçının da bilinçli davranarak canlıları denize salması daha da önemli. Bu balıkların sürü halinde gezdiği literatürde az da olsa var. Antalya Körfezi'nde de sürü oluşturması bu bilimsel çalışmaları destekliyor. Biz de bunun makalesini hazırlıyoruz ve dünyaya bildireceğiz." dedi.

Vatozların denizin dibinden midye, istiridye ve balıklarla beslendiğini anlatan Gökoğlu, "Deniz ekosisteminin besin dengesi açısından vatozlar çok önemli canlılar. Vatozların kuyruğundaki dikeni zehirli. Balıkçıların yakaladığı zaman kuyruğundaki dikene çok dikkat etmesi ve zarar vermeden denize geri bırakması gerekiyor." diye konuştu.

Balıkçı Zeki Büyükakın da boğa vatozlarını 25 metre derinlikte yakaladığını söyledi.

Daha önce birçok kez vatoz yakaladığını ancak boğa vatozu sürüsüne ilk defa denk geldiğini belirten Büyükakın, "Antalya'da nesli tehlike altındaki balıkları araştırdım. O balıklar ağıma denk geldiği an hemen denize salıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Balıkçılık, Denizcilik, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Boğa Vatozu Sürüsü Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını ’halefi’ ilan edecek Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını 'halefi' ilan edecek
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
ABD’deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde ABD'deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde
Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Icardi’nin geleceği ne olacak Dursun Özbek tarih verip duyurdu Icardi'nin geleceği ne olacak? Dursun Özbek tarih verip duyurdu

12:49
A Milli Takım’ın UEFA Uluslar A Ligi’ndeki fikstürü belli oldu
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
11:59
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu Tam 25 kişi
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
11:54
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:28
Süper Lig’in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
11:21
Evlenmeyi düşünenler dikkat Düğün salonları salı günü kapalı olacak
Evlenmeyi düşünenler dikkat! Düğün salonları salı günü kapalı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 13:23:45. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Boğa Vatozu Sürüsü Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.